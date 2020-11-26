Киев, 26 ноября 2020, 15:19 — REGNUM В Киеве возле Софии Киевской прошла акция протеста, организованная православными верующими. Об этом сообщил 26 ноября телеканал NewsOne.
Людей возмутило письмо Константинопольского патриарха Варфоломея, в котором он назвал главу Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия «жителем Киева», а не лидером церкви.
Участники акции держали плакаты с надписями «Варфоломей — иуда», «Варфоломей — обезьянка Вашингтона» и т.п.
В свою очередь украинский политолог Юрий Молчанов связывает такую дерзость с итогами выборов в США.
Молчанов напомнил, что в православии, в отличие от католичества, Константинопольский патриарх — первый по чести, но равный по власти, и он не имеет право объявлять кого-то неканоническим.
Напомним, ранее Варфоломея посетил государственный секретарь США Майк Помпео. Цель визита политика не афишировалась.
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