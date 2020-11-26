Киев, , 15:19 — REGNUM В Киеве возле Софии Киевской прошла акция протеста, организованная православными верующими. Об этом сообщил 26 ноября телеканал NewsOne.

Людей возмутило письмо Константинопольского патриарха Варфоломея, в котором он назвал главу Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Онуфрия «жителем Киева», а не лидером церкви.

Участники акции держали плакаты с надписями «Варфоломей — иуда», «Варфоломей — обезьянка Вашингтона» и т.п.

«Я сам, когда прочитал послание Варфоломея из Стамбула, оно задевает меня, как гражданина Украины. Там достаточно в некультурной форме говорится, что такой как Украинская православная церковь он не знает и предстоятеля блаженнейшего митрополита Онуфрия считает обычным гражданином города Киева, а не церковным руководителем», — прокомментировал высказывания патриарха участник украинской рок-группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов.

В свою очередь украинский политолог Юрий Молчанов связывает такую дерзость с итогами выборов в США.

«Боюсь, что Варфоломей, окрылённый результатами выборов в США, немножечко забыл о христианстве и о Христе», — сказал он.

Молчанов напомнил, что в православии, в отличие от католичества, Константинопольский патриарх — первый по чести, но равный по власти, и он не имеет право объявлять кого-то неканоническим.

«Патриарх Варфоломей в данном случае в истории с УПЦ, можно сказать, вполне превышает свои полномочия. Мало того, это вызывает неоднозначную реакцию во всем православном мире», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее Варфоломея посетил государственный секретарь США Майк Помпео. Цель визита политика не афишировалась.

Читайте ранее в этом сюжете: Кому Байден передаст «пароли и явки» в Константинопольском патриархате?