Волгоград, , 15:13 — REGNUM Девятилетняя школьница заразилась бешенством после укуса домашней собаки в посёлке Заволжский Палласовкого района Волгоградской области. Первоначально считалось, что девочку укусило бездомное животное.

Злая собака (сс) asommerh

Собака укусила девочку ещё в конце августа 2020 года, но в медучреждение родители обратились недавно и только после того, как рана начала гноиться. Сначала школьницу госпитализировали в Палласовскую ЦРБ, затем перевели в областную детскую инфекционную больницу. Специалисты провели эпизоотическое расследование и выяснилось, что домашнее животное содержалось на улице без привязи, после гибели собаки хозяева утилизировали её самостоятельно, не поставив в известность ветеринарную службу.

В облкомздрав уточнили, что состояние девочки тяжёлое, одноклассникам, которые с ней контактировали, по предварительным данным, ничего не угрожает. Медсестре Палласовской ЦРБ и педиатру выданы предписания на введение антирабической вакцины от бешенства, сообщает информационное агентство «Высота 102».