Калуга, , 16:04 — REGNUM Обеспечение населения Калужской области лекарственными препаратами, назначаемыми при лечении ОРВИ, пневмоний различного типа, бронхитов и COVID-19 стало ведущей темой на рабочем совещании представителей аптечных розничных сетей в Калуге, которое провёл региональный министр конкурентной политики Николай Владимиров, сообщает ИА REGNUM.

Таблетки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Участники встречи говорили о проблемах с маркировкой лекарственных препаратов, правил их отпуска и административной ответственности за нарушение порядка лицензионных условий. Согласно разъяснениям Росздравнадзора, сотрудникам аптек запрещено поощрять самолечение граждан. Под особым контролем — соблюдение правил продажи рецептурных препаратов. При нарушении оборота лекарственных средств будут следовать наказания, вплоть до приостановления работы аптеки на 90 дней.

Из федерального бюджета Калужской области выделено более 37 миллионов рублей на закупку лекарств для бесплатного обеспечения пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. Эти препараты доставляют с 20 ноября мобильные медбригады больниц и волонтёры. Лекарства выдаются больным бесплатно по двум схемам лечения. Каждую неделю ими будут обеспечиваться порядка 700−800 больных. Министерством конкурентной политики области также будет проводиться еженедельный мониторинг наличия антибиотиков и антибактериальных препаратов в аптечных сетях.

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