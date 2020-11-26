Москва, , 15:00 — REGNUM Заболевший COVID-19 член комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») от Якутии рассказал о своем негативном опыте.

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"Получил положительный тест на ковид. На следующий день утром записался на вызов врача на дом. Врач не пришел. На второй день сказали, что во вчерашних записях моей фамилии не было. Обещали, что до обеда врач придет. Но пришел только вечером. Выписал лекарства. На мой вопрос, а почему не даете лекарства? Он ответил, что закончились. В аптеках тоже нет лекарств. Сказали все раскупили больницы. И это в Москве!» — написал Тумусов в соцсетях.

Он призвал не болеть.