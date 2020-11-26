Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM Ветераны Нижнеисесткого завода (Екатеринбург) выступили против замены памятника детдомовцам, погибшим в Великую Отечественную войну. Об этом заявил управляющий директор благотворительного фонда «Мемориал Романовы» Илья Коровин местным СМИ.

Коровин намерен установить вместо мемориала бюст императору Александру II. Сейчас постамент в память о погибших детдомовцах размещён в сквере у заброшенного детского дома и корпуса психиатрической больницы № 6 на Химмаше.

«У заводских ветеранов нет прав на этот памятник. Но есть моральные права и все», — сказал Коровин.

Ситуация скоро разрешится и не перейдёт в конфликт, считает директор фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ревды (Свердловская область) пытались убрать памятник Ленину из центра города. Однако жители выступили против сноса объекта.

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