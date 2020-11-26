Уфа, , 15:11 — REGNUM Дарить детям из детских домов и социальных приютов полезные подарки призвала министр труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова 26 ноября на своей странице в социальной сети.

По ее словам, ежегодно волонтеры и предприниматели готовят для таких детей подарки. При этом детям дарят очень много сладостей, которые могут спровоцировать аллергию, зубную боль и другие заболевания.

В связи с этим Иванова предложила дарить детям полезные подарки, тем самым приучать их к интересным занятиям и здоровому питанию: настольные игры, игрушки, игры для спорта и творчества, открытки, раскраски, а девочкам — все для ухода и красоты.

Она отметила, что это намного полезнее и надолго подарит эмоции.

Сообщается, что в настоящий момент в детских учреждениях региона воспитываются порядка 1200 детей. При этом в приютах больше малышей от трех до семи лет, в детских домах больше детей в возрасте от 11 до 15 лет, а девочек меньше, чем мальчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Проблемы с домами детей-сирот возникли в Приангарье