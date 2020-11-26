Москва, , 14:52 — REGNUM В период экономического кризиса, когда сокращаются доходы граждан и растет уровень безработицы, повышается спрос на более дешевые товары, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Аседова.

«В этом нет ничего удивительного. Помимо увеличения объемов продаж хлеба, наблюдается повышенный спрос на куриное мясо.

Кроме того, в условиях пандемии коронавиируса люди стали скромно тратить на более дорогие товары. В частности, начали расти вторичные продажи одежды.

Российские граждане стремятся экономить, в связи с чем заметно увеличилась популярность сервисов объявлений и вторичных продаж», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые за последние пять лет в России был зафиксирован рост продаж хлеба.

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