Владимир, , 14:50 — REGNUM Во Владимирской области 26 ноября подтверждено 129 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Всего в области зарегистрированы 12 тыс. 696 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 10 тыс. 366 пациентов, в том числе 219 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 310 человек, 15 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области число жертв COVID-19 достигло 310