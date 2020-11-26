Бишкек, , 14:45 — REGNUM Правительство Киргизии запретило коллективам государственных и муниципальных органов и учреждений проводить корпоративы, приуроченные к празднованию Нового года. Об этом на брифинге заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

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«Мы ввели запрет, поскольку знаем, что на праздничных мероприятиях скапливается большое количество людей, но при этом безопасная дистанция и масочный режим вообще не соблюдаются», — пояснила она.

Также высокопоставленная чиновница отметила, что с момента объявления пандемии в Киргизии зарегистрирован 71 171 случай заболевания COVID-19, и ежедневно фиксируется 400 — 500 новых заболевших.