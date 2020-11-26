Стокгольм, , 14:46 — REGNUM На следующей неделе Агентство общественного здравоохранения Швеции намерено объявить о правилах осуществления гражданами рождественских поездок. Об сообщило государственное новостное агентство Швеции TT.

Рождественский фейерверк в городе Уппсала (Швеция) (сс) Paulius Malinovskis

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По данным издания, сейчас ведомство разрабатывает предписания, которые будут содержать различные ограничения и рекомендации «в более мягкой форме» по сравнению с действующими правилами.

Запрет для граждан осуществлять поездки к родственникам и друзьям с целью празднования Рождества невозможен из-за конституционных гарантий прав граждан Швеции, однако сегодня администрации многих ленов советуют избегать ненужных поездок между регионами из-за риска распространения коронавируса. Таким образом, Агентство общественного здравоохранения намерено прояснить ситуацию в данном вопросе с целью избежать возможных недоразумений при осуществлении гражданами внутренних поездок в канун Рождества.

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