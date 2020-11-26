Белгород, , 14:47 — REGNUM Новый «рекорд» по количеству заразившихся коронавирусом зафиксирован в Белгородской области 26 ноября — 171 человек, что на пять больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 184 пациента, скончались двое, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 933 пациента, в том числе 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Лечатся амбулаторно 2753 человека. Всего в Белгородской области подтверждено 15 536 случаев заражения инфекцией, выздоровели 11 тыс. 752 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом. От осложнений на фоне коронавируса скончались 98 пациентов.