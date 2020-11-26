Салехард, , 14:40 — REGNUM На Ямале к 26 ноября стало известно о смерти ещё троих пациентов коронавирусом. Новые данные приводит оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

В Новом Уренгое скончался 90-летний мужчина, а в Ноябрьске — 63-летний. Кроме того, в Салехарде умерла 83-летняя женщина. С весны в регионе ушли из жизни уже 246 граждан с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Ямале обнаружили 25 557 носителей коронавируса. Выздоровели уже 17 223