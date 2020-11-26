Москва, , 14:35 — REGNUM 2020 год можно смело назвать вызовом для игроков e-commerce, считает директор по маркетингу федеральной логистической компании IML Анна Макушева. Об этом она заявила ИА REGNUM 26 ноября, комментируя предстоящую «чёрную пятницу».

«Распространение коронавирусной инфекции привело к тому, что многие покупатели изменили свои привычки и вместо походов по магазинам стали делать выбор в пользу онлайн-шопинга. Например, если обычно в период всемирной распродажи количество товаров, приобретаемых офлайн, превышало количество интернет-покупок на четверть, то в этом году картина должна кардинально измениться. Из-за эпидемии более консервативные пользователи открыли для себя покупки через интернет. Темпы роста электронной коммерции в 2020 году выросли в два раза, поэтому предстоящая «чёрная пятница» может стать самой коммерчески успешной», — отметила эксперт.

По её словам, самая большая проблема во время такой глобальной распродажи — это ажиотажный спрос, с которым могут справиться далеко не все продавцы. Как уточнила Макушева, в первой половине года вырос потребительский спрос, а производители, в свою очередь, уменьшили объем выпускаемой продукции из-за ввода ограничений. Возможный дефицит товарных остатков и повышенная нагрузка на инфраструктуру ритейлеров теоретически могут не удовлетворить потребности покупателей, пояснила она.

«Чёрная пятница» долгое время была однодневной акцией, и всего за несколько лет ей удалось приобрести статус международного недельного шопинг-марафона. Это накладывает определенную ответственность на продавцов. Акция подталкивает рынок e-commerce к ускоренному развитию клиентских сервисов», — добавила эксперт.