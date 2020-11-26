Воронеж, , 14:35 — REGNUM Третью волну коронавируса допустил руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин. Об этом он заявил 26 ноября в ходе прямого эфира в социальных сетях.

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«Что является первой, второй или третьей волной? Это когда инфекция начинает распространяться за счет того, что люди не соблюдают предписанные меры. Если мы сейчас все начнем без масок гулять, то сразу получим третью волну», — сказал Александр Щукин.

Как сообщало ИА REGNUM, Щукин также заявил о планах по сокращению ковидных коек в стационарах Воронежской области за счет снижения числа госпитализаций пациентов с коронавирусом, и расширении плановой стационарной помощи.

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