Пенза, , 14:37 — REGNUM В Пензенской области на улучшение жилищных условий 80 многодетных семей, воспитывающих пять и более детей, получили по 500 тыс. рублей. По словам губернатора Ивана Белозерцева, работа по поддержке материнства и детства в регионе будет продолжена.

В доме областного правительства в День матери, 26 ноября прошла онлайн встреча с многодетными семьями. На связь с губернатором вышли более 30-й семей. Глава области выразил признательность многодетным матерям, особенно тем, которые воспитывают приемных детей.

Всего на территории Пензенской области проживают 9,6 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются 31,9 тыс. детей. Число новорожденных в таких семьях постоянно увеличивается. Так, с января 2013 года на свет появились около 15 тыс. третьих и последующих детей. Для поддержки семей с детьми в области предоставляют порядка 30 видов социальной помощи, в том числе и многодетным семьям.

ИА REGNUM ранее сообщало, для выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из федерального бюджета в Пензенскую область поступит дополнительно 917,5 млн рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства. Всего в регион на эти выплаты направлено порядка 61,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование связано с ростом количества детей, чьи родители имеют право на данные выплаты, которые начались с 1 июня текущего года.

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