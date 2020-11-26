Салехард, , 14:34 — REGNUM В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили ещё 198 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С весны в регионе обнаружили уже 25 557 носителей. Из них 17 223 26 ноября выздоровели.

Госпитализированы 1495 пациентов с COVID-19 либо с внебольничными пневмониями. 60 граждан находятся в тяжёлом состоянии, а один — в в крайне тяжёлом. 21 человек с диагнозом COVID-19 подключен к аппаратам ИВЛ.