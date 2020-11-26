Киев, , 14:37 — REGNUM Украина ещё не прошла пик пандемии коронавируса. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская 26 ноября во время выступления на Украинском женском конгрессе.

«Мы находимся в интенсивной передаче инфекции. Пик будет в декабре-январе. Вы увидите. У нас смертность увеличивается, к сожалению, у более молодых людей до 60 лет», — рассказала она.

Инфекционист отметила, что вся страна является одним большим очагом коронавируса, а её жители должны воспринимать себя как потенциально заражённых.

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Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков призвал власти страны немедленно ввести жёсткий карантин на три-четыре недели.

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