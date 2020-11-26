Киев, 26 ноября 2020, 14:37 — REGNUM Украина ещё не прошла пик пандемии коронавируса. Об этом заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская 26 ноября во время выступления на Украинском женском конгрессе.
Инфекционист отметила, что вся страна является одним большим очагом коронавируса, а её жители должны воспринимать себя как потенциально заражённых.
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Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков призвал власти страны немедленно ввести жёсткий карантин на три-четыре недели.
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