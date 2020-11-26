Самара, , 14:34 — REGNUM Самарская область вошла в топ-10 рейтинга событийного потенциала субъектов РФ. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Департамента внешних связей региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, Самарская область поднялась в рейтинге на восемь позиций и заняла восьмое место в России. Этому способствовали меры по развитию индустрии встреч.

Отмечается, что ежегодный рейтинг российского ивент-рынка представил выставочный научно-исследовательский центр R&C. Его специалисты учли наличие материально-технической базы и инфраструктуры ивент-индустрии, продвижение на внешнем и внутреннем рынке, а также наличие утвержденной политики развития конгрессно-выставочного потенциала региона. Важную роль сыграли транспортная доступность и туристическая привлекательность региона, а также опыт в проведении значимых событий высокого уровня.

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