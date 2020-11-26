Тюмень, , 14:20 — REGNUM В Тюменской области ушли из жизни ещё два пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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64-летняя женщина умерла в результате острого респираторного дистресс-синдрома, а 67-летний мужчина — от острой респираторной недостаточности. У всех них были пневмония и хронические заболевания.

Всего в регионе в результате COVID-19 скончался уже 131 человек. Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на территории региона выявили 17 611 заразившихся коронавирусом. Выздоровели уже 12 786.