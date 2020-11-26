Лондон, , 14:19 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Великобритании несколько сократилось за последнюю неделю, о чем свидетельствуют данные Национальной статистической службы (НСС) страны, сообщает 26 ноября телеканал Sky News.

В НСС отметили, что на прошлой неделе с 15 по 22 ноября в Англии было выявлено около 633 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что на 30 тыс. меньше, чем на неделе до этого. Положительная динамика наблюдалась также в Уэльсе и Северной Ирландии. В свою очередь, в Шотландии наблюдается рост численности заболевших.

Напомним, на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Великобритании также зарегистрирован крупнейший за 300 лет спад экономики. По словам главы британского минфина Риши Сунака, в 2020 году экономика королевства сократится на 11,3%, тогда как ее восстановление займет несколько следующих лет.