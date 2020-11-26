Казань, , 14:21 — REGNUM Председатель центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев 26 ноября на заседании Госсовета представил законопроект, согласно которому в избирательный кодекс и отдельные законодательные акты Татарии вносятся изменения. Сегодня парламентарии утвердили законопроект в первом чтении.

По словам председателя ЦИК РТ, проект закона разработан в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством. Проектом предусмотрена новая статья в избирательном кодексе — «возможность проведения голосования на выборах и референдумах в течение нескольких, но не более трех дней подряд. Решение принимает избирательная комиссия, организующая выборы. И все будет зависеть от той эпидемиологической ситуации, которая сложится на момент принятия решения», — отметил Кондратьев.

Также учитывается, что голосование на выборах при введении ЧС и режима повышенной готовности может быть отложено. Проектом закона вводится запрет баллотироваться на любые выборные должности для кандидатов, осужденных ранее за преступления средней тяжести. При проведении выборов в органы местного самоуправления и государственной власти избиратель сможет проголосовать посредством дистанционного электронного голосования. Кроме этого, в документе уточняются требования к наблюдателям и основания для отказа в регистрации кандидата.

По мнению председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, изменения в избирательное законодательство продиктованы временем. Ситуация с угрозой распространения коронавируса требует внесения изменений в порядок проведения выборов и совершенствования законодательства. Необходимо все учесть и обезопасить избирателей, а также легитимность самих выборов. До рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты имеют возможность внести в него поправки, добавил председатель Госсовета.

ИА REGNUM напоминает, в декабре текущего года истекает срок полномочий членов 65 территориальных избирательных комиссий (ТИК) Татарии. В их составе 524 человека. При центральной избирательной комиссии республики сформирована рабочая группа, которая займется сбором, изучением и проверкой на соответствие выдвинутых кандидатур для назначения в новый состав ТИК.

Читайте также: В Татарии обновят составы территориальных избиркомов