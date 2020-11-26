Нур-Султан, , 14:12 — REGNUM Депутат Сената Казахстана Акмарал Альназарова предложила оградить детей от рекламы «вредных» продуктов питания. Об этом сенатор заявила 26 ноября на пленарном заседании верхней палаты парламента.

По её мнению, реклама негативно сказывается на ожирении детей. Альназарова уточнила, что в среднем более 25% детей в возрасте 8−10 лет смотрят телевизор два и более часа в день и успевают просмотреть 13 рекламных роликов о продуктах питания. В год накапливается 4,7 тыс. роликов.

Вместе с тем продукты занимают треть рекламного эфира. Чаще всего с экранов телевизоров рекламируются безалкогольные напитки и батончики. Сенатор считает, что действующее законодательство не позволяет оградить детей от вредной рекламы.

Альназарова добавила, что 72% роликов, посвященных продуктам питания, рекламируют товары, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует детям. Она просит правительство внести изменения в законодательства для защиты детей от вредного контента в сфере питания.

Под «вредными» продуктами питания подразумевается продукция, насыщенная жирами, свободными сахарами и солями, которая не рекомендована ВОЗ.