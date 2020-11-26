Чебоксары, , 14:11 — REGNUM В Чувашии в рамках пандемии коронавируса поликлиники перешли в работу по модели амбулаторных ковидных центров. Для сопровождения пациентов с COVID-19 выделены отдельные врачи, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

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На дому лечатся пациенты, у которых болезнь протекает в средней и лёгкой степени тяжести. За ними закрепляются конкретные врачи и устанавливается амбулаторное сопровождение, в том числе используются дистанционные формы работы. В частности, пациенты могут выйти на связь с доктором по телефону в регистратуре или в кабинетах поликлиники, чтобы известить об изменениях в своем самочувствии и предупредить осложнение хронических заболеваний. Власти отмечают, что доктор по телефону может откорректировать схему лечения и приёма лекарств.

Что касается лекарственного обеспечения, то врачи формируют электронные рецепты и направляют их в аптеку, а волонтёры и медики доставляют препараты на дом.

Помощь медицинским работникам оказывают добровольцы-медики, которые ежедневно обзванивают амбулаторных пациентов, чтобы уточнить состояние их здоровья. При ухудшении самочувствия на дом приезжает врач, либо пациента госпитализируют в стационар.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально подтверждено 12 069 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 10 973 человек (90,91%), умерли 259 человек.

Напомним, в республике в рамках оказания амбулаторного сопровождения пациентов с коронавирусом и подозрением на него дополнительный транспорт выделяют администрации органов власти и предприятия. Из гаража администрации главы Чувашии предоставлено десять машин. В других городах и районах в распоряжение врачей поступит 61 автомобиль.

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Отметим, в Чувашии на базе 30 медицинских учреждений сформированы центры оказания амбулаторной помощи для пациентов с коронавирусом, у которых заболевание протекает в лёгкой и средней степени тяжести. Созданы выездные бригады, для которых предоставлено 92 автомобиля, в декабре ожидается поступление ещё 53 транспортных средств.