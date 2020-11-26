Тбилиси, , 14:27 — REGNUM Ряд карантинных мер ввёл межведомственный координационный совет Грузии для защиты населения страны от коронавируса. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба правительства.

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Новые ограничения начнут действовать с 28 ноября 2020 года продлятся до 31 января 2021 года. С этого дня в Грузии увеличат продолжительность комендантского часа. Он будет действовать с 21:00 до 05:00.

Сообщается, что будут запрещены междугородние перевозки на общественном транспорте, кроме такси. Ресторанам и кафе будет разрешено работать только на вынос. В прежнем режиме продолжат работать продуктовые и зоомагазины, аптеки, ветаптеки, магазины бытовой химии и гигиены и ларьки прессы. Остальным торговым предприятиям можно будет работать только дистанционно. Торговым центрам и рынкам (кроме аграрных) придётся закрыться.

Кроме того, все учебные заведения, кроме медицинских, переходят на удалённое обучение. Будет также запрещена работа детских садов. Гостиницам и отелям разрешено работать только в рамках программы карантинных зон для тех, кто заразился коронавирусом. Спортивные секции и другие сервисы тоже не смогут работать, за исключением центров эстетической медицины, салонов красоты и автосервисов.

Также в крупных городах будет запрещена работа муниципального общественного транспорта.

На новогодние праздники решено сделать послабления. В ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года и с 6 на 7 января в 2021 году комендантский час действовать не будет. С 24 декабря 2020 года по 2 января 2021 года обещают разрешить работать всем торговым объектам. В эти дни, кроме выходных, будет работать общественный муниципальный и междугородный транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 26 ноября выявили 118 690 случаев заражения коронавирусом. Из них 3801 — за последние сутки.

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