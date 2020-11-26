Ярославль, , 14:08 — REGNUM «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» закупает шесть проекторов общей стоимостью около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Ярославский музей-заповедник

Средства на это выделены из бюджета города Ярославля в рамках муниципальной программы «Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля». Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор агентства Ирина Марченко, проекторы будут использованы уже в 2020 году.

«С помощью этих проекторов мы планируем сделать новогоднюю проекцию на стене музея-заповедника, которая выходит на Московский проспект. Горожанам понравилась проекция движущихся снежинок на стене Знаменской башни. Новые проекторы позволят сделать полноцветную композицию. Сейчас разрабатывается макет, мы смотрим разные варианты», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Ирина Марченко.

После новогодних праздников проекторы планируется использовать на других значимых мероприятиях, например, на День города.