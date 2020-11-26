Ярославль, 26 ноября 2020, 14:08 — REGNUM «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля» закупает шесть проекторов общей стоимостью около 700 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.
Средства на это выделены из бюджета города Ярославля в рамках муниципальной программы «Декоративно-художественное оформление городской среды Ярославля». Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор агентства Ирина Марченко, проекторы будут использованы уже в 2020 году.
После новогодних праздников проекторы планируется использовать на других значимых мероприятиях, например, на День города.