Анкара, , 14:23 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 ноября провёл онлайн-конференцию в рамках 4-ого Международного саммита женщин и справедливости. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Мы проявили особое внимание к решению таких проблем, как насилие и дискриминация, с которыми сталкиваются женщины», — отметил Эрдоган.

Президент Турции заявил, что правительство использует всевозможные средства для борьбы с дискриминацией женщин. По его словам, турецкие власти продолжат обеспечивать расширение прав женщин.

Напомним, в Турции замужние женщины имеют больше прав, чем их мужья. Жена может подать в суд на своего мужа практически по любому поводу вплоть до обвинений в невыполнении супружеского долга или недостаточной заботе о семье.