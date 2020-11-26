Волгоград, , 14:09 — REGNUM Звание «Почётный гражданин Волгоградской области» присвоено ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Терещенко. Соответствующее постановление принято 26 ноября региональным парламентом, сообщает пресс-служба областной думы.

С инициативой присвоения высшей награды региона кавалеру пяти Орденов Красной Звезды выступил областной совет ветеранов. Кандидатуру ветерана единогласно одобрили на заседании общественной комиссии 12 ноября, предложение поддержал и губернатор Андрей Бочаров. Михаилу Терещенко присвоена высшая награда «за значительный вклад в развитие Волгоградской области, многолетнюю научную, общественную деятельность на благо региона и его жителей».

«Этот удивительной судьбы человек, стойкий духом, всегда приветливый и отзывчивый, бесспорно заслуживает высшей награды. Его насыщенная биография достойна искреннего уважения и признания», — подчеркнул спикер Волгоградской областной Думы Александр Блошкин.

Михаил Терещенко родился 16 ноября 1922 года в Белгородской области. Он участник Парада 7 ноября 1941 года на Красной Площади в Москве, прошёл всю Великую Отечественную войну, затем более 20 лет служил на полигоне Капустин Яр Астраханской области. После увольнения из армии переехал в Волгоград, где живёт уже почти 50 лет.