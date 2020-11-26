Алжир, , 14:10 — REGNUM Пользователи социальных сетей в Алжире начали задаваться вопросами о здоровье президента страны, которого в последний раз видели на публике почти месяц назад. Об этом сообщает BBC Africa.

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Президент Алжира Абдельмаджид Теббун был доставлен в Германию в конце октября для лечения после того, как у него подтвердилось заражение коронавирусом. С тех пор информацию о его состоянии здоровья не публиковали, что вызвало опасения общественности о его состоянии.

На прошлой неделе в канцелярии главы государства заявили, что «президент завершил протокол лечения от COVID-19», но не указали дату его возвращаться домой.

Местные проправительственные газеты говорят о скором возвращении президента после завершения лечения в Германии.

Госпитализация помешала Теббуну принять участие в церемонии открытия референдума 1 ноября «О внесении изменений в Конституцию». Голосование было омрачено самой низкой явкой за последние десятилетия.

Для многих жителей Алжира происходящее напомнило ситуацию, когда у бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлики в 2013 году произошёл инсульт, и он был вынужден остаться на несколько месяцев во французской больнице. Он так и не оправился полностью от своей болезни и был вынужден уйти в отставку много лет спустя.

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