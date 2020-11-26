Кострома, 26 ноября 2020, 14:01 — REGNUM Костромской врач Олег Богатырев, работающий в «красной зоне» городской больницы рассказал ИА REGNUM от вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. По его словам, побочные эффекты вакцины от коронавируса были схожи с ощущениями от обычной прививки от гриппа.
Как сообщает ГТРК «Кострома», первыми в регионе вакцину «Спутник V» получили 13 медиков городской больницы Костромы, переоборудованной для помощи больным COVID-19. Двухкомпонентную вакцину вводили в два этапа — первую прививку врачам сделали 21 октября, вторую — 11 ноября. Через две недели после вакцинации врачи сдали тест на антитела G. У всех медиков появился иммунитет к новой инфекции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года в Костромскую область поступят 548 доз вакцины «Спутник V». Вся партия препарата будет использована для вакцинации врачей. Прививать население и работников системы образования в области планируют в 2021 году.
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