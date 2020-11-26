Кострома, , 14:01 — REGNUM Костромской врач Олег Богатырев, работающий в «красной зоне» городской больницы рассказал ИА REGNUM от вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. По его словам, побочные эффекты вакцины от коронавируса были схожи с ощущениями от обычной прививки от гриппа.

Вакцина «Спутник V» Фото Олега Богатырёва

«Первую прививку мне сделали 21 октября, вторую — 11 ноября. Я сразу понял, что мне вкололи не водичку. После введения первого компонента ощущения были практически такие же, как от прививки от гриппа, но более выраженные. Появилась ломота в мышцах, температура — она держалась на уровне 37,2−37,5 градусов, но быстро прошла. После второй прививки температура повышалась до 37,5 и 38 градусов, но продержалась также недолго — одну ночь. Также в месте укола были болезненные ощущения. В целом болезненность была незначительной и носила кратковременный характер. По результатам обследования после вакцинации у меня выработались антитела», — рассказал врач.

Как сообщает ГТРК «Кострома», первыми в регионе вакцину «Спутник V» получили 13 медиков городской больницы Костромы, переоборудованной для помощи больным COVID-19. Двухкомпонентную вакцину вводили в два этапа — первую прививку врачам сделали 21 октября, вторую — 11 ноября. Через две недели после вакцинации врачи сдали тест на антитела G. У всех медиков появился иммунитет к новой инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года в Костромскую область поступят 548 доз вакцины «Спутник V». Вся партия препарата будет использована для вакцинации врачей. Прививать население и работников системы образования в области планируют в 2021 году.

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