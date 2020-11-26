Киев, , 14:03 — REGNUM Украине угрожают паводки и прочие последствия, вызванные вырубкой карпатских лесов. Об этом 25 ноября заявила директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, сказано на официальном сайте организации.

«Не обманывайтесь… Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы», — сказала она.

Представитель ООН добавила, что Украина ощутила на себе последствия вырубки лесов, пережив несколько паводков за прошедшее время.

«Сёла и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли… Незаконные рубки… уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнения», — сказала она.

Андерсен отметила, что преступные группировки, занятые незаконной вырубкой карпатского леса, «прибегают к насилию и убийствам лесничих и активистов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили масштабные незаконные вырубки леса в Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях страны.

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