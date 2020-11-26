Киев, 26 ноября 2020, 14:03 — REGNUM Украине угрожают паводки и прочие последствия, вызванные вырубкой карпатских лесов. Об этом 25 ноября заявила директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, сказано на официальном сайте организации.
Представитель ООН добавила, что Украина ощутила на себе последствия вырубки лесов, пережив несколько паводков за прошедшее время.
Андерсен отметила, что преступные группировки, занятые незаконной вырубкой карпатского леса, «прибегают к насилию и убийствам лесничих и активистов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили масштабные незаконные вырубки леса в Житомирской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях страны.
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