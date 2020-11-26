Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:10 — REGNUM В Нижнем Тагиле возобновляют свою работу детские кружки и секции в дворцах культуры. Об этом заявила глава городского управления культуры Светлана Юрчишина местным СМИ.

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С 16 ноября 2020 года учреждения начали вновь открывать занятия в индивидуальных группах с соблюдением всех санитарных норм, уточнила чиновница. Пока запрещены общие групповые занятия, передаёт слова Юрчишиной портал Tagilcity.

Занятия возобновились, например, в ДК «Юбилейный». Детей разделяют на микрогруппы для минимизации контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области перевели на дистанционный режим учащихся 6−10 классов школ.

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