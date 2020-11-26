Москва, , 13:57 — REGNUM На сегодняшний день пока сложно назвать точную дату начала массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции, однако это должно произойти уже до Нового года. Такими ожиданиями поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вакцинация Donland.ru

«Точную дату не могу сказать, но это уже должно начаться до Нового года, ожидания такие», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что назвать вакцинацию «массовой» пока преждевременно, добавив, что она будет проходить поэтапно и с учётом географических особенностей страны, а также «с учётом особенностей хранения различных субстанций».

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Песков также указал на необходимость исходить из того, что вакцинация добровольная.

«Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время производители вакцин против коронавирусной инфекции в России близки к выходу на масштабный выпуск препаратов.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что в России для запуска массовой вакцинации населения в короткие сроки необходима чёткая координация действий на всех уровнях — от разработчиков и учёных до производителей и поставщиков.

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