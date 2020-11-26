Павлодар, Казахстан, , 13:46 — REGNUM Руководителя аппарата акима (главы) Павлодара уволили после конфликта с активисткой Рузой Бейсенбайтеги. Об этом 26 ноября заявил аким (глава) Павлодарской области Казахстана Абылкаир Скаков на брифинге.

По его словам, активистка пришла в акимат (администрацию) Павлодара с просьбой разрешить провести мирный митинг. Митинг был посвящен теме распространения казахского языка в регионе. Скаков отметил, что администрация прислушалась к критике, специалисты занимаются этим вопросом.

Соответствующий вопрос задал один из журналистов. По его словам, Бейсенбайтеги пришла в акимат для обсуждения темы распространенности казахского языка.

Итогом встречи стало то, что руководитель аппарата главы Павлодара Каиржан Онгаров вызвал для своей «гостьи» врачей из психоневрологического диспансера.

Активистка Руза Бейсенбайтеги известна в Павлодаре своей позицией по вопросу казахского языка. В 2017 году она пообещала лечь на трамвайные рельсы, чтобы добиться объявления остановок на казахском языке.