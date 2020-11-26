Москва, , 13:47 — REGNUM На сегодняшний день в России вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции — от матери к новорожденному ребенку — прекращен и процент таких случаев является минимальным. Об этом 26 ноября сообщила помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова на VI Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД.

«Можно говорить о прекращении в Российской Федерации вертикального пути передачи (ВИЧ)», — заявила она.

Также Габбасова указала, что в настоящее время процент передач такого рода является минимальным, риск рожденных ВИЧ-инфицированными детей от матерей, зараженных этой инфекцией, составляет 1,2%.

Кроме того, помощник главы Минздрава РФ рассказала, что за последние три года возросло количество случаев с установленным ВИЧ-диагнозом на ранних стадиях.

«На конец 2019 года под диспансерным наблюдением в центрах профилактики РФ находилось 743 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 68,9% получали антиретровирусную терапию», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается тенденция к снижению числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.