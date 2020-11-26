Нальчик, , 13:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за девять месяцев 2020 года родилось 7778 детей. По сравнению с прошлым годом численность новорожденных выросла на 5,1%, сообщили в Северо-Кавказстате.

«Коэффициент рождаемости составил 12 родившихся на 1000 человек населения против 11,4 за соответствующий период 2019 года», — приводит данные статистики РИА «Кабардино-Балкария».

Напомним, в 2019 году в республике появилось на свет 9935 детей, в том числе 118 двоен и две тройни. Показатель рождаемости составил 11,5 родившихся на 1000 человек населения. Как отметили в органе статистики, мальчиков в прошлом году было рождено на 10,5% больше, чем девочек.

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