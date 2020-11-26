Оренбург, , 13:44 — REGNUM В Оренбурге минздрав после анализа аудифайла, где запечатлен телефонный разговор сотрудника больницы с беременной женщиной, все же нашли нарушения в действия медперсонала. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в Instagram.

«Мы провели экспертизу аудиофайла телефонного разговора женщины с врачом, в результате чего выяснили нарушения в действиях медперсонала больницы. Приношу свои извинения пациентке. Обязательно будут внесены необходимые изменения в речевые алгоритмы сотрудников больницы им. Пирогова, скорректирован порядок действий медработников в подобной ситуации», — сказала глава минздрава Оренбуржья.

Она также подчеркнула, что чиновники продолжат выборочно проверять другие лечебные учреждения, в том числе и методом прослушивания аудиофайлов телефонных звонков.

Напомним, 23 ноября беременная оренбурженка с признаками ОРВИ попыталась вызвать врача на дом. Однако получила отказ. Медик сослалась на загруженность другими вызовами. Женщине предложили консультацию по телефону. После огласки ситуации пациентку на следующий день (24 ноября) посетил терапевт.

Стоит отметить, ранее главврач больницы заявлял об отсутствии нарушений этики, деонтологии, маршрутизации и скорости оказания очной медицинской помощи.

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