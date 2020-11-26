Воронеж, , 13:35 — REGNUM Более 30 многоквартирных жилых домов остались без отопления в Воронеже 26 ноября, причинами отключения стали коммунальные аварии. Об этом сообщил пресс-центр ЖКХ.

24 многоэтажных дома по улицам Артамонова (Железнодорожный район), а также на улицах Кирова, Куцыгина, Красноармейской и Пушкинской (Ленинский район) остались без отопления и горячей воды из-за неполадках на ЦТП и порыва на теплотрассе.

Также утром 26 ноября без тепла остались девять домов на площади Ленина, по улицам Станкевича, Свободы, Платонова и Фридриха Энгельса. С 15:00 25 ноября отопление отсутствует в доме №6 по Московскому проспекту.