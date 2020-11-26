Москва, , 13:31 — REGNUM Роспотребнадзор опечатал магазин «Перекрёсток», расположенный на северо-востоке Москвы. Об этом 26 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Магазин находится по адресу: улица Римского-Корсакова, дом 20. Выяснилось, что двое работников торгового предприятия заболели коронавирусной инфекцией. Руководство супермаркета об этом знало, однако не провело дезинфекцию помещений.

Роспотребнадзор выписал административный протокол, теперь будет решаться вопрос о приостановке деятельности на 90 суток или штрафе.

Как сообщало ИА REGNUM, клуб «Адреналин Стадиум», расположенный на севере Москвы, опечатали за нарушения антикоронавирусных мер.

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