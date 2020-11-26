Москва, , 13:30 — REGNUM Новая вакцина от коронавируса, разрабатываемая крымскими учёными, может оказаться значительно дешевле аналогов. Об этом 26 ноября заявил проректор по научной деятельности Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Анатолий Кубышкин на телеканале «Россия 24».

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«Фактически мы можем получить довольно дешёвую в производстве вакцину, которую можно очень эффективно и быстро тиражировать. Поскольку это синтез, то это довольно несложная технология, которая бы позволяла делать эту вакцину», — заявил Кубышкин.

Ранее «Парламентская газета» сообщила, что в Крыму группа исследователей работает над принципиально новой вакциной на основе фрагмента ДНК коронавируса. Группой руководит доктор биологических наук, вирусолог Владимир Оберемок.