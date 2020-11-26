Улан-Удэ, , 13:27 — REGNUM Действие дополнительных ограничительных мер в отношении предприятий торговли и общепита завершится 30 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Дом правительства Республики Бурятия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отмечается, официально изменения в указ будут внесены на заседании штаба 27 ноября.

Ранее в министерстве промышленности и торговли обнародовали список условий для возобновления работы предприятий. В их числе соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, регулярное аудиооповещение посетителей ТЦ о требованиях социальной дистанции и масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, глава республики Алексей Цыденов отметил, что за время локдауна удалось обеспечить предпосылки для возвращения к нормальному режиму работы. В частности, удалось частично разгрузить коечный фонд и ликвидировать очередь по тестированию.

«То, что мы хотели добиться этими ограничениями, в принципе, мы это получили. Завтра штаб, на котором уже будем официально принимать решение», — отмечал он.

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