Киев, , 13:27 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили 259 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 26 ноября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«26 ноября в вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2904 человека», — сказано в сообщении.

Из 259 заразившихся госпитализирован 41 человек, остальные проходят лечение дома под наблюдением врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков призвал как можно скорее вести жёсткий карантин на три-четыре недели.

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