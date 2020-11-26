Нур-Султан, , 13:23 — REGNUM Объем транзитных перевозок по маршруту Китай — Европа — Китай через территорию Казахстана с начала года вырос на 61,6%. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Бейбут Атамкулов, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Министр представил главе государства Касым-Жомарту Токаеву отчет о реализации государственной программы индустриализации на 2020−2025 годы. Атамкулов сообщил, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию 200 индустриальных проектов.

Он добавил, что с начала года открыто движение на 2,6 тыс. км автодорог. Кроме того, в министерстве ожидают перевыполнения плана по вводу жилья на 6,4%. Токаев, в свою очередь, акцентировал внимание на строительстве арендного жилья и развитии сетей местных дорог.

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