Подгорица, , 13:23 — REGNUM В Черногории за сутки лаборатории института общественного здравоохранения, другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой коронавирусной инфекции обработали 1923 теста на коронавирус, среди которых было зарегистрировано 620 новых положительных результатов.

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Также сообщается о девяти смертях пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Самому старшему пациенту было 89 лет, а самому младшему — 51 год.

За день выздоровели 602 пациента, число активных случаев в стране составляет 11 120.