Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге доцент крупного государственного вуза задержан за получение взятки. За 52 тысячи рублей, по версии следствия, преподаватель пообещал студентам успешную сдачу курсовых работ и экзаменов, сообщили 26 ноября в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По данным следствия, взятку от одного из заинтересованных студентов 63-летний доцент получил днем 25 ноября 2020 года, находясь в личном автомобиле.

Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ — до избрания меры пресечения судом.

По данным издания «Фонтанки», задержанный — доцент Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

«Жалоба на него поступила ещё летом, несколько месяцев мужчина был в разработке», — отмечает источник.