Йоханнесбург, ЮАР, , 13:20 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса осудил недавнюю волну нападений на иностранных водителей, в результате которых десятки грузовиков были сожжены или повреждены. Об этом сообщает BBC Africa.

Во вторник, 24 ноября, полиция в провинции Гаутенг, деловом центре ЮАР, арестовала некоторых подозреваемых в причастности к нападениям.

Президент Рамафоса заявил, что «бессмысленное и кровавое беззаконие» недопустимо. Он поручил министрам транспорта и труда расследовать эти нападения и представить соответствующий доклад.

Группы, представляющие дальнобойщиков ЮАР, проводят акции протеста против найма иностранных водителей.

Директор подразделения правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) по ЮАР Дева Мавхинга назвала нападения ксенофобскими и поделилась видеозаписью сожженных грузовиков.