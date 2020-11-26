Москва, , 13:16 — REGNUM Специальные отметки на страницах пользователей, которые ушли из жизни, стала ставить крупнейшая в России социальная сеть «ВКонтакте». Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе соцсети.

«На страницах пользователей, которых нет в живых, появятся специальные отметки. Вместо даты и времени последнего визита в VK («ВКонтакте» — ред.) будет отображаться надпись: «Страница умершего человека», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что такая надпись будет видна только на странице такого пользователя, а в поиске и списках друзей всё останется по-старому.

Кроме того, указывается, что для того, чтобы так отметить страницу умершего родственника или друга по соцсети, а также чтобы закрыть или удалить её, нужно обратиться в поддержку с подтверждающим документом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил представить предложения о том, как с 2022 года расширить использование российской операционной системы «Аврора», в том числе в медучреждениях и школах.