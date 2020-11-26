Самара, , 13:14 — REGNUM 242 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 21 357 случаев заражения коронавирусом. При этом по области всего скончались 400 пациентов с COVID-19, в том числе в минувшие сутки — четыре пациента: 65-летний и 60-летний мужчины страдали заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, 71-летний мужчина страдал заболеванием сердечно-сосудистой системы. Также скончался 46-летний мужчина.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе за сутки выздоровели 192 человека, а всего по области справились с вирусом 19 170 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 ноября в регионе за сутки выявили 240 случаев заражения коронавирусом.

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