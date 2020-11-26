Воронеж, , 13:04 — REGNUM Шесть медицинских работников, заразившиеся коронавирусом при исполнении своих должностных обязанностей, скончались в Воронежской области за период пандемии. Данные привёл 26 ноября в прямом эфире в «Вконтакте» руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин.

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Семьи умерших медицинских работников получили страховые выплаты в сумме 2,75 млн рублей (одна выплата). Также страховые выплаты получили 1597 медицинских работников, которые переболели, получив инфекцию на работе, — по 68,8 тыс. рублей.

Официально первым медиком, скончавшимся от осложнений на фоне коронавируса, стала санитарка воронежской больницы №3, власти сообщали, что она заразилась в быту. В числе жертв COVID-19 также — заведующая отделением кардиологии, терапевт и пульмонолог Павловской РБ, заведующим приёмным отделением Новоусманской ЦРБ, врач Верхнемамонской райбольницы, терапевт поликлиники №18.