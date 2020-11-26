Кигали, , 13:08 — REGNUM Суд в столице Руанды, Кигали, приговорил бывшего главу подразделения обеспечения безопасности президента Поля Кагаме к трём годам тюремного заключения «за кражу мобильного телефона». Об этом сообщает BBC Africa.

Суду стало известно, что осужденный планировал воспользоваться телефоном, чтобы сбежать из тюрьмы, отмечают репортёры.

Том Бьябагамба, которого ранее лишили звания полковника, уже отбывает 15-летний тюремный срок за неуважение к суду, государственному флагу, организацию восстания и представление угрозы государственной безопасности. В 2016 году военный трибунал приговорил его к 21 году лишения свободы, однако постановление позже было смягчено по апелляции. Сам осуждённый утверждал, что все обвинения против него были сфабрикованы.

После решения суда во вторник, 24 ноября, он будет отбывать 18-летний срок в тюрьме. Бьябагамба сказал в суде, что он не такой человек, который способен украсть такой «незначительный предмет». Он признался, что был уличён в использовании мобильного телефона, что является нарушением тюремных правил, но не должно было служить основанием для тюремного заключения.

Бьябагамба сказал суду, что его проблемы начались, когда его начальник бывший старший советник президента бежал из страны и стал критиком Кагаме.

Ряд правозащитных организаций обвиняет правительство Руанды в подавлении инакомыслия, что его представители последовательно отрицают.