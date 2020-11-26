Магас, , 13:00 — REGNUM В Ингушетии за последние сутки зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий прирост не только за последние месяцы, но и за все время пандемии коронавируса, сообщили 26 ноября в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей инфекции достигло в республике 9161 человека. Из них удалось справиться с болезнью 7867 пациентам. Только за последние сутки выписано в связи с выздоровлением 80 человек.

В госпиталях проходят лечение 502 жителя Ингушетии. Из них 44 пациента находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 12 человек. Кроме того, лечатся на дому 477 заразившихся коронавирусом.

Одного жителя республики за минувший день спасти не удалось. Общее число случаев летального исхода достигло в Ингушетии 108.

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